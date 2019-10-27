Tel Abyad halkından Türkiye'ye teşekkür
Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da, Türk Kızılayın yöre halkına yardımları devam ediyor. Tel Abyadlı siviller, kendilerini terör örgütünden kurtardığı için Türkiye'ye minnettarlığını ifade ediyor.
Ankara
Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da halk Türkiye'ye ve Türk askerine teşekkür ediyor.
Tel Abyadlı kardeşlerimizden Türk halkına: "Bizi PKK’lı teröristlerden kurtardıkları için Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk askerine çok teşekkür ederiz."#MSB #TSK pic.twitter.com/Q8wXLftZk6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Türkiye'nin Tel Abyad'da sivillere yaptığı yardımlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Türk Kızılay tarafından dağıtılan yardımları alan Tel Abyad halkının "terörden kurtardığı" için Türkiye'ye ve Türk askerine teşekkür ettikleri görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.