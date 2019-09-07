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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul'da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sefa Şengül   | 07.09.2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul’da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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