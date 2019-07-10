Euro
6.43
Dolar
5.71
BIST 100
98,542.79
Altın
1,406.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi'nde yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 10.07.2019
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Ankara

İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre rüzgarın, İç Ege (Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya), Göller Yöresi (Burdur ve Isparta ile Antalya'nın iç kesimleri), Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum, Amasya ve Tokat) ve İç Anadolu Bölgesi'nde yarın önce güney ve batı, zamanla kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
AB’yi yeni isimlerle nasıl bir beş yıl bekliyor?

Benzer haberler

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisine girecek

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı