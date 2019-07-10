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TMO 231 personel alacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce 231 personel alınacak.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 10.07.2019
TMO 231 personel alacak

Ankara

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce 231 personel alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TMO tarafından 231 pozisyon için personel istihdam edilecek.

Ataması yapılacak 231 personel için ÖSYM tarafından duyuru yapılırken, tercihler 9-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İşe alınacak 231 personelin 17'si merkezde, 40'ı Afyonkarahisar Alkaloidleri Fabrikası'nda ve 174'ü taşrada istihdam edilecek.

Bu kapsamda, 35 ziraat mühendisi eksper, 5 kimya mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 elektrik mühendisi, 2 kimyager, 30 muhasebeci, 92 memur, 55 teknisyen, 1 mütercim, 2 itfaiyeci, 4 ekonomist ve 3 sekreter pozisyonu için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Yerleştirmeden sonra mülakat yapılmayacak.

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