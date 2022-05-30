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Yaşam

Çiçek açan haşhaş tarlaları ovaya renk kattı

Manisa'nın Kula ilçesindeki ovalarda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kontrolünde ekilen haşhaşların çiçek açmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Kamil Altıparmak   | 30.05.2022
Çiçek açan haşhaş tarlaları ovaya renk kattı Fotoğraf: Kamil Altıparmak - Anadolu Ajansı

Manisa

Gökçeören Mahallesi ve çevresindeki arazilerde yasal izinle her yıl 570 dekarda ekimi yapılan haşhaş, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İlçede yaklaşık 60 yıldır ekilen haşhaşın "gobak" olarak tabir edilen kapsülleri TMO tarafından alınırken tohumları ise gıda sektöründe değerlendiriliyor. 

Bölgede her yıl bu dönemde çiçek açan haşhaş bitkileri ise ovaya renk katıyor. 

Tarlalarda ekili haşhaşların beyaz ve mor çiçeklerinin güzelliği fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor. 

Mahalle Muhtarı Mustafa Erdem, bitkinin, çiçek açtığı bu dönemde fotoğraf sanatçılarının ilgisini çektiğini dile getirdi.

Erdem, yoldan geçen çok sayıda vatandaşın da manzara nedeniyle bölgede mola verdiğini söyledi.

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