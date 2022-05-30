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Yaşam

Manisa'da kadınların 'kır papatyası' mesaisi başladı

Toplandıktan sonra kurutulan papatyalar aktarlarda özellikle çay olarak satılıyor.

Nurullah Kalay   | 30.05.2022
Manisa'da kadınların 'kır papatyası' mesaisi başladı Fotoğraf: Nurullah Kalay/AA

Manisa

Manisa'nın Demirci ilçesinde kırlardan topladıkları papatyaları kurutarak satan kadınlar, ek gelir elde etme imkanı buluyor.

Kışlak, Yavaşlar, İmceler, Danışmentler, Gürçeşme, Elek, Esenyurt, Ulacık ve Rahmanlar mahallelerindeki kadınlar, sabah ve akşam saatlerinde yaylalara giderek doğada yetişen papatyaları topluyor.

Çocukların da katıldığı papatya kesiminde çiçekler, gelecek yıl da aynı yerde yetişmeleri için köklerinden alınmıyor.

Kırdan toplandıktan sonra çuvallara doldurularak evlere getirilen papatyalar, teras ve balkonlara serilerek kurutuluyor.

İlçeye gelen tüccarlara kilogramı 60 liradan satılan papatyalar, özellikle çay için aktarlara gönderiliyor.

Kışlak Mahalle Muhtarı Mahmut Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, papatyanın bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu, geçen yıl 40 liradan satılan kuru papatyada fiyatın bu yıl 60 liraya yükseldiğini ifade etti.

Papatya toplayan kadınlardan Asya Erdem ise bu işi yıllardır yaptıklarını dile getirerek, "Günde 1 leğen topluyoruz. Kurutulmuş 1 çuval papatya 8 ila 10 kilogram ağırlığında oluyor. Makasla kesiyoruz papatyalarımızı. Gelecek yıl da tohumu kalsın diye kökünden ayırmıyoruz." diye konuştu.

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