Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak heyetini kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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