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Türkiye

Mersin'de midibüsün devrilmesi sonucu şehit olan polis için tören düzenlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Çevik Kuvvet midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis Ömer Faruk Tekağaç için tören düzenlendi.

Sezgin Pancar   | 28.11.2020
Mersin'de midibüsün devrilmesi sonucu şehit olan polis için tören düzenlendi

Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Çevik Kuvvet midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis Ömer Faruk Tekağaç için tören düzenlendi.

Şehit Tekağaç'ın (31) Türk bayrağına sarılı tabutu, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından tören için Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Törene, şehidin babası Memik, kardeşi Fatih Tekağaç ve yakınları ile Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne katıldı.

Şehit Tekağaç'ın öz geçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Şaban Kondi cenaze namazı kıldırdı.

Tekağaç'ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere Anamur ilçesine gönderildi.

Tarsus Cezaevi Kurumları Kampüsüne hükümlü bırakan polis ekibinin 33 BVY 70 plakalı midibüsü, dönüş yolunda Alifaki Mahallesi'nde kontrolden çıkmış, kazada 5 polis yaralanmıştı. Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan polislerden Ömer Faruk Tekağaç, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


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