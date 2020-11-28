Euro
9.35
Dolar
7.81
BIST 100
1,328.73
Altın
1,788.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İstanbul’da "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası"nın ödül törenine katılıyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Samsun'un Canik ilçesinde Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Yatırımları Temel Atma Törenine katılıyor. Canik Belediyesi Kentsel Dönüşüm Alanının havadan görüntüleri
logo
Türkiye

Tuzla'da, karantinada olan vatandaşlara her gün 3 çeşit yemek veriliyor

Tuzla Belediyesi aşevinde her gün hazırlanan 3 çeşit yemek, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle karantinada bulunan vatandaşların evlerine bırakılıyor.

Metin Tokgöz   | 28.11.2020
Tuzla'da, karantinada olan vatandaşlara her gün 3 çeşit yemek veriliyor

İstanbul

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Sağlık Bakanlığına bağlı filyasyon ekipleri tarafından temaslı oldukları için ev karantinasına alınan vatandaşların yemek ihtiyaçları, Tuzla Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Tuzla Belediyesi aşevinde, ihtiyaç sahiplerine ve karantinada bulunan vatandaşlara götürülecek üç çeşit yemeğin pişirilmesine sabahın ilk ışıkları ile başlanıyor.

Pişen yemekler ekipler tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak paketleniyor ve araçlara yükleniyor.

Saat 09.00'da aşevinden ayrılan araçlar, adresleri belli olan ve karantinada bulunan vatandaşların evlerine gidiyor. Bina girişine bırakılan yemekler, Tuzla Belediyesi ekiplerinin binadan ayrılmasının ardından karantinada bulunan vatandaşlar tarafından alınıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Uzmanından Kovid-19 testi pozitif çıkanlara 'ilaçları kullanın' uyarısı
Temizlik görevlileri hastanelerin hijyeni için gece gündüz görev yapıyor
Ukrayna'da 16 bin 294 ile 'en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı' kaydedildi
Aşı, Kovid-19 vaka sayılarını tersine çevirecek

Benzer haberler

Tuzla'da, karantinada olan vatandaşlara her gün 3 çeşit yemek veriliyor

Tuzla'da, karantinada olan vatandaşlara her gün 3 çeşit yemek veriliyor

Sokak kedileri emniyet ekiplerinin maskotu oldu

Yunanistan'da Kovid-19 karantinası bir hafta uzatıldı

Salgın sürecinde çocukların evde geçirdikleri zaman mutfak etkinlikleriyle verimli hale getirilebilir

Salgın sürecinde çocukların evde geçirdikleri zaman mutfak etkinlikleriyle verimli hale getirilebilir
Lübnan'da 15 günlük genel karantina kararı alındı

Lübnan'da 15 günlük genel karantina kararı alındı