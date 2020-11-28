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FETÖ'nün 'güncel üniversite öğrenci yapılanmasına' yönelik soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenlenen iki operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 15'i sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Muhammed Enes Can   | 28.11.2020
FETÖ'nün 'güncel üniversite öğrenci yapılanmasına' yönelik soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenlenen iki operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 15'i sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, geçen haftalarda düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 38'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen ve nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 15'inin, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye" olmak suçundan tutuklanmasına karar verildi. Nöbetçi hakimlik 23 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Diğer 1 şüphelinin ise adli işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 13 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı, ayrıca çocuk şube müdürlüğünce gözaltına alınan 2 kişinin da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Soruşturmadan detaylar

Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada, yaklaşık bir yıl önce örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli M.C'den elde edilen dijital delillerde, 2019 ve 2020 yılı öğrenci evlerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı belirlendi.

Savcılığın talimatının ardından MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ'nün 2019 ve 2020 yılları arasında öğrenci yapılanmasına yönelik faaliyetleri deşifre edildi, şüphelilerin kamuya açık alanlarda toplantı ve piknik gibi organizasyonlar yaptıkları belirlendi.

Teknik ve fiziki takipler sonucunda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından farklı illerden İstanbul'a üniversitede okumak için gelen öğrencilere FETÖ'ye ait öğrenci evlerinde kalmaları için yönlendirmelerin yapıldığı tespit edildi. Çalışmada, örgütün "güncel üniversite öğrenci yapılanmasından" sorumlu 8 şüpheli ve bunlara bağlı örgüt evlerinde kalan üniversite öğrencileri belirlendi.

Öğrencilerden sorumlu kişilerden bazılarının FETÖ soruşturmaları kapsamında firari olduğu ve bu zamana kadar yakalanmamak için hücre evlerinde saklandıkları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, öğrencilerin büyük bir bölümünün ailesinin örgütle bağı olduğu, farklı illerden üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen öğrencilerin otogar ve havalimanlarında nasıl karşılanacaklarının ise örgüt üyelerince "Falcon" isimli uygulama üzerinden belirlendiği tespit edildi.

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