Mehmetçik'ten Ağrı'da teröristlere darbe

Jandarmanın geçen yıl terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda 34 terörist etkisiz hale getirildi, 9 teröristin de teslim olması sağlandı.

AĞRI

Ağrı'da jandarmanın geçen yıl düzenlediği terör operasyonlarında 34 teröristin etkisiz hale getirildiği, 9 teröristin de teslim olmasının sağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2018 yılında terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kapsamında 53'ü orta çaplı olmak üzere toplam bin 494 operasyon düzenlediği kaydedildi.

Operasyonlarda, 2'si sağ olmak üzere 34 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 9 teröristin de teslim olmasının sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, terör örgütüne lojistik açıdan da darbe vurulduğu belirtilerek, operasyonlarda 2 roketatar, 86 el bombası, 19 uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 7303 fişek ile 62 şarjör, yaklaşık bir ton patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat ve 14 tüp, 2'şer tabanca, termal silah dürbünü, gece görüş gözlüğü, dizüstü bilgisayar, kamera, yaklaşık 4 ton yiyecek, yaşam ve tıbbı malzeme ele geçirildiği ifade edildi.

Ayrıca PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, çeşitli mecralarda propaganda yapmak gibi suçlardan haklarında adli işlem yapılan toplam 243 şahıstan 66'sının tutuklandığı, 85'inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anlatıldı.

Geçen yıl Mehmetçik'in FETÖ/PDY'ye yönelik Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonlarda da yakalanan kişilerden 22'sinin tutuklandığı, 63'ünün de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, 2018'deki uyuşturucu operasyonlarında da yakalanan 53 kişiden 18'inin tutuklandığı, diğer 23'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Operasyonlarda 566 kilo 58 gram eroin, 59 kilo 17 gram esrar, 24 kilo 864 gram afyon sakızı, 20 kilo 646 gram morfin, 18 kilo 522 gram kokain, 3 kilo 196 gram metamfetamin, 66 bin 565 adet captagon hap, 550 adet methodene uyuşturucu hap, 29 litre sülfürik asit, 411 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği açıklandı.

Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında da 437 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, "Şüphelilerden 55'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 37'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Operasyonlarda, 585 bin 935 paket kaçak sigara, 45 bin 29 litre kaçak akaryakıt, 30 kilo 454 gram ve 3 bin 565 emtia, 108 litre kaçak içki, 95 bin 40 kaçak ilaç ele geçirilmiş, 112 araca el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

4 bin 268 düzensiz göçmen yakalandı

Açıklamada, Mehmetçik'in göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalarına da yer verilerek, yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptığı anlaşılan 4 bin 268 göçmenin yakalanarak haklarında gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı vurgulandı.

Kentte geçen yıl göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 18 kişinin tutuklandığı, 12'sinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

Asayiş olaylarına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, kentte yapılan yol kontrolleri ve huzur güven uygulamaları ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 1 milyon 616 bin 411 şahıs ile 420 bin 783 aracın sorgulandığı, çeşitli suçlardan aranan 7 bin 566 kişinin yakalandığı ve 126 zanlının tutuklandığı aktarıldı.

Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili olarak yakalanan 27 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatılan açıklamada, 23 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Hırsızlık suçları ile ilgili olarak yakalanan 40 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi verilen açıklamada, 11 kişinin tutuklandığı aktarıldı.