'Künefe çeviren adam' heykelinin bu kez ellerini kırdılar

Hatay'da, künefenin tanıtımı amacıyla yapılan ve daha önce de tepsisi çalınan heykelin el kısmı tahrip edildi.

Fotoğraf: AA/İzziddin Nazlı

HATAY

Hatay'da künefenin tanıtım için yapılan "künefe çeviren adam" heykelinin elleri kırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesince "Künefeciler Meydanı" olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirilen ve daha önce de elindeki tepsisi çalınan heykel, bu kez tahrip edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zarar verilen heykelle ilgili zabıta ekipleri tutanak tuttu.

Antakya Köprübaşı'na diktiğimiz Künefeci Heykeli'nin elindeki künefe tepsisini ödünç alan kimselere sesleniyoruz:



Verin künefe tepsimizi, alın hakiki bir tepsi künefeyi. pic.twitter.com/vY3w4420cr — Hatay Büyükşehir Belediyesi (@HatayBSB) 20 Nisan 2018

Köprübaşı Meydanı Esnafları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mete Güneşer, AA muhabirine, bu tür olayların kentin imajına zarar verdiğini söyledi. Heykele neden zarar verildiğini anlayamadıklarını belirten Güneşer, faillerin bulunmasını istedi.

Esnaf Eren Maraşlıoğlu da heykele yönelik benzer saldırıların önlenmesi için yetkililerden önlem almalarını beklediklerini kaydetti.

Muhabir: İzziddin Nazlı