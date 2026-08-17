Bakan Göktaş, evlilik kredisinden yararlanan gençlere İŞKUR'da öncelik tanındığını belirterek, "Bundan sonraki süreçlerde, TOKİ'nin sosyal konut projelerinde bu krediden istifade eden gençlerimize özel kontenjan ayıracağız." dedi.

Bakan Göktaş: Evlilik kredisinden faydalanan gençlerimize TOKİ'nin sosyal konut projelerinde özel kontenjan ayıracağız Bakan Göktaş, evlilik kredisinden yararlanan gençlere İŞKUR'da öncelik tanındığını belirterek, "Bundan sonraki süreçlerde, TOKİ'nin sosyal konut projelerinde bu krediden istifade eden gençlerimize özel kontenjan ayıracağız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinden yararlanan gençlere İŞKUR'da öncelik tanındığını belirterek, "Bundan sonraki süreçlerde, TOKİ'nin sosyal konut projelerinde bu krediden istifade eden gençlerimize özel kontenjan ayıracağız." dedi.

Bakan Göktaş, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Polisevi'nde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası Buluşması" programında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde evlilik kredisinden faydalanan çiftlere yönelik düzenlenen eğitim programına katıldı.

Göktaş, devletin, hayırlı bir yola giren gençlerin yanında olduğunu belirterek, "Sizleri imkanlarımızla buluşturuyoruz. Şu an ilk duraktasınız. Yanınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Evlilik öncesi eğitim programımızla gençlerimizi hayata hazırlıyoruz, güçlü yuvalar kurmalarına rehberlik ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Aile ve Gençlik Fonu"nu hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, 2024 yılında deprem bölgesinden başlattıkları evlilik kredisi projesini de milletvekillerinin Meclis'teki güçlü destekleriyle 2025 yılında bütün Türkiye'ye yaygınlaştırdıklarını söyledi.

İlk yıl deprem bölgesinde yaklaşık 5 bin gencin bu krediden yararlandığını dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür programlarla sizleri evliliğe hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle gençlerin önünü açan yeni bir sosyal politikayı hayata geçirmiş olduk. Bu kredinin kaynağı peki nedir? Gabar'da, Filyos'ta yer altında bulduğumuz kaynakların bir kısmını gençlerin yuva kurmasına aktarıyoruz. Bunu bir gençlik yatırımına dönüştürdük. 7 bin 166'sı Diyarbakır'da olmak üzere toplam 210 bin gencimiz bu projeden şimdiye kadar faydalandı. Gençlerimizden gelen evlat haberleriyle ailelerimizin sevincine bir kez daha ortak olduk. Bu kredi 4 yıllık, 2 yıl geri ödemesiz. 18-25 yaş arasında olanlara 250 bin, 26-29 yaş arasında olanlara 200 bin liralık, sıfır faizli bir kredi. Bir çocuk sahibi olduğunuzda bu krediyi 12 ay erteliyoruz. Diyelim ki iki çocuğunuz oldu, bu krediyi tamamen hibe ediyoruz. Bu kapsamda sadece Diyarbakır'da binden fazla bebeğimiz oldu. Ne mutlu ki hem genç ailelerimizin hem de evlat sahibi olan gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

"TOKİ'nin sosyal konut projelerinde özel kontenjan ayıracağız"

Bu fondan istifade edenler için ülke genelinde 2 bin 46 firmayla da çeyiz indirimi anlaşması yaptıklarını belirten Göktaş, "Bu krediden istifade eden gençlere İŞKUR'da öncelik tanıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde, TOKİ'nin sosyal konut projelerinde bu krediden istifade eden gençlerimize özel kontenjan ayıracağız." dedi.

Göktaş, bugüne kadar bu projeden faydalanan gençlere rehberlik ettiklerini, danışmanlık hizmeti sunduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Nikahtan sonra da çevrimiçi programlarımızda yine sizlerle bir araya geleceğiz. Sizlere birbirinizin elini hiç bırakmadığınız güzel bir ömür diliyorum. Rabb'im hanelerinize huzur, bereket nasip eylesin. Attığınız her adım, aldığınız her karar hayırlara vesile olsun. Her daim yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz."

Programlara, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen de katıldı.