Marmara'da sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Akşam saatlerinde Trakya ile gece saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor.
Bölgede sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı, sabah saatlerinde kuzeybatıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.