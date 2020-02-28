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Marmara'da sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 28.02.2020
Marmara'da sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacak

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde  parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerinde Trakya ile gece saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı, sabah saatlerinde kuzeybatıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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