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Maltepe'de 8 araç kazaya karıştı: 4 yaralı

İstanbul Maltepe'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tansel Parlak   | 19.06.2019
Maltepe'de 8 araç kazaya karıştı: 4 yaralı

Istanbul

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da Kadıköy'den Kartal yönüne giden Osman K. idaresindeki 34 ZP 5236 plakalı kamyon, D100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 7 ayrı araçta kazaya karışarak yola savruldu. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 

Maltepe'de zincirleme trafik kazası

Maltepe'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı. ( Tansel Parlak - Anadolu Ajansı ) 

Yaralıların kimlikleri henüz belirlenemedi

Kazada kamyon sürücüsü Osman K. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle D100 kara yolu Kartal istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılma işlemleri devam ediyor.

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