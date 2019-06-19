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Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 19.06.2019
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.45'te Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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