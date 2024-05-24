Dolar
32.23
Euro
34.97
Altın
2,332.28
ETH/USDT
3,747.70
BTC/USDT
68,961.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

Hatay'ın Kumlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Lale Köklü Karagöz  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

Hatay

Reyhan-Kırıkhan kara yolunun Kumlu Kavşağı'nda, İsa Şahinoğlu'nun kullandığı KKTC plakalı otomobil ile İbrahim Hayik idaresindeki 31 AEF 356 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobillerdeki İsa Şahinoğlu, yabancı uyruklu Abdulrahman Hyia, Yaman Hayik, Cumane Hayik ve Reyan Hayik yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer sürücü İbrahim Hayik ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi morga götürüldü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı
Bakan Göktaş: Belçika Türk toplumunun huzuru ve refahına atfettiğimiz önemi, resmi görüşmelerimizde de dile getiriyoruz
Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü
Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında 4 zanlı daha tutuklandı
Edirne Valiliğinden, "tiny house"ların kaldırılması konusunda yanıltıcı görüntü paylaşanlar hakkında suç duyurusu

Benzer haberler

Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

Hatay ve Adana'da hortum oluştu

Hatay'da spor yaparken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Hatayspor Teknik Direktörü Pulat, Hatay halkı için takımı Süper Lig'de tutmak istiyor

Hatayspor Teknik Direktörü Pulat, Hatay halkı için takımı Süper Lig'de tutmak istiyor
Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, iki bölgenin zeytincilik faaliyetine yön verecek

Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, iki bölgenin zeytincilik faaliyetine yön verecek
İran Genelkurmay Başkanlığı, Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı

İran Genelkurmay Başkanlığı, Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet