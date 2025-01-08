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Trafik kazaları bir yılda 2 bin 713 can aldı

Türkiye'de 2024 yılında 623 bin 148 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 2 bin 713 kişi yaşamını yitirdi, 388 bin 644 kişi yaralandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Trafik kazaları bir yılda 2 bin 713 can aldı

Ankara

AA muhabirinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024'te 356 bin 368'i maddi hasarlı, 264 bin 491'i yaralanmalı, ölümlü 2 bin 289 olmak üzere 623 bin 148 kaza meydana geldi.

Bu kazalarda, 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti, 388 bin 644 kişi yaralandı.

Ölümlü ve yaralanmalı kazaların 14 bin 918'i karşılıklı çarpışma, 29 bin 365'i arkadan çarpma, 90 bin 780'i yandan çarpma, 4 bin 778'i yan yana çarpışma, 3 bin 515'i duran araca çarpma, 1487'si zincirleme çarpışma, 1694'ü çoklu çarpışma, 12 bin 116'sı engel/cisim ile çarpışma, 39 bin 124'ü yaya çarpma, 1104'ü hayvana çarpma, 36 bin 665'i devrilme/savrulma, 26 bin 266'sı yoldan çıkma, 2 bin 227'si araçtan insan düşmesi, 98'i araçtan cisim düşmesi ve 2 bin 643'ü park etmiş araca çarpma şeklinde meydana geldi.

Can kaybı yaşanan ve yaralanmalı kazaların, 288 bin 716'sına sürücü, 26 bin 228'ine yaya, 1715'ine yolcu, 2 bin 703'üne araç, 1262'sine yol durumu neden oldu.

Kazaların çoğunluğu aşırı hızdan

Aşırı hız, kazalara neden olan sürücü kusurları arasında başı çekti. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 105 bin 783'i araç hızının yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurulmaması nedeniyle meydana geldi.

En çok kazalara neden olan sürücü kusurları arasında ikinci sırada 45 bin 45 ile kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ve üçüncü sırada 25 bin 218 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak yer aldı.

En çok trafik kazası İstanbul'da

Geçen yıl en çok trafik kazası sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de meydana geldi, en az trafik kazası ise Bayburt, Ardahan ve Tunceli'de oldu.

İstanbul'da 97 bin 354, Ankara'da 86 bin 401, İzmir'de 40 bin 549, Tunceli'de 422, Ardahan'da 420, Bayburt'ta 367 trafik kazası meydana geldi.

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