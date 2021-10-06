Eternity 2021 Tatbikatı devam ediyor
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla Tiflis'te gerçekleştirilen Eternity 2021 Tatbikatı'nın planlandığı gibi sürdüğü belirtildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntüler yer aldı. Tatbikatın 8 Ekim'e kadar süreceği kaydedildi.
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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın katılımıyla Tiflis’te gerçekleştirilen Eternity 2021 Tatbikatı planlandığı gibi devam ediyor. Tatbikat 8 Ekim’e kadar sürecek. pic.twitter.com/Z6MCd78N13— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2021