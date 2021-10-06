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Eternity 2021 Tatbikatı devam ediyor

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla Tiflis'te gerçekleştirilen Eternity 2021 Tatbikatı'nın planlandığı gibi sürdüğü belirtildi.

Ferdi Türkten   | 06.10.2021
Eternity 2021 Tatbikatı devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntüler yer aldı. Tatbikatın 8 Ekim'e kadar süreceği kaydedildi.

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