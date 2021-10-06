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Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Rize'de hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Karayolları ekipleri, Ovit Dağı geçidini ulaşıma açık tutmak için çalışıyor.

Muhittin Sandıkçı   | 06.10.2021
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı - Anadolu Ajansı

Rize

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ayder Yaylası ve 2 bin rakımın üzerindeki yaylalara yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Çağrankaya, Huser, Samistal, Pokut ve Sal yaylalarında kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti, 3 bin rakımın üzerindeki bölgelerde ise 20 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı geçidinde de kar kalınlığının 15 santimetreye yaklaştığını belirterek, yol temizleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yaylalarda vatandaşların bulunması nedeniyle geçidin ekim ayı ortalarına kadar açık tutulacağını ifade eden ekipler, Ovit Tüneli bölgesinde çok az miktarda kar yağdığı ve herhangi bir olumsuzluk olmadığını aktardı.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, AA muhabirine, kar yağışının hayatı olumsuz etkilemediğini kaydederek, vatandaşların bu ay içerisinde yaylalardan dönüşleri tamamlaması gerektiğine dikkati çekti.

Yaylalarda gelecek ayın ortalarından itibaren yol çalışması yapılmayacağını belirten Türüt, bu nedenle yaylacıların dönüş işlemlerini bir an önce tamamlamalarını istedi.

Türüt, İl Özel İdare ekiplerinin yol kontrollerini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.


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