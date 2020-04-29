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Dünya

Türkiye, Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım gönderdi

Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Yusuf Özcan   | 29.04.2020
Türkiye, Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım gönderdi Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım gönderdi.

Orne Bölge Senatörü Nathalie Goulet, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Türkiye'den tıbbi yardım talebinde bulundu.

Goulet, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde, Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'dan, Türkiye'den gönderilen 500 tıbbi elbise ve 20 bin maske teslim aldı.

Bu yardımlardan ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Goulet, elbise ve maskelerin, bölgedeki sağlık çalışanları başta olmak üzere polis ve jandarmalara dağıtılacağını söyledi.

Türkiye'nin yardım eli, çok sayıda ülkenin yanı sıra Avrupa'da salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya'ya da uzanmıştı.

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