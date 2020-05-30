Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
logo
Türkiye

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başvuruları yarın sona erecek

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle "Evimizin Neşesi Kur'an Sesi" başlığıyla düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na başvurular yarın sona erecek.

Aykut Karadağ   | 30.05.2020
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başvuruları yarın sona erecek

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle "Evimizin Neşesi Kur'an Sesi" başlığıyla düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na başvurular yarın sona erecek.

Türkiye Diyanet Vakfından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aileleriyle evlerinde olan çocuk ve gençlerin vakitlerini manevi bir iklimde daha verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen yarışmaya başvuruların 5 Mayıs'ta başladığı hatırlatıldı.

"10-13 yaş arası kız çocuklar", "10-13 yaş arası erkek çocuklar" ve "14-18 yaş arası erkek çocuklar" olmak üzere üç kategoride düzenlenen yarışmaya, ebeveynler çocukları adına "www.tdvmedya.com" web sitesi üzerinden online başvuruda bulunabiliyor.

Başvuru tarihinin ardından tüm yarışmacılara ait video kayıtları Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek, dereceye girenler www.tdvmedya.com web sitesi üzerinden ilan edilecek.

Yarışma sonunda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin lira para ödülü, dereceye giremeyen 9 finaliste ise birer cumhuriyet altını verilecek.

Ayrıca yarı finale kalan 60 yarışmacıya kitap seti hediye edilecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyenlerin "www.tdvmedya.com" adresini ziyaret etmeleri gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 48 bini geçti
Kuşadası'nda manzarasıyla büyüleyen milli parkta 'sosyal mesafeli' denize girilecek
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 734'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 500'e yaklaştı
Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlara övgü

Benzer haberler

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başvuruları yarın sona erecek

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başvuruları yarın sona erecek

Yetim çocuklar 'hayır zinciri'yle bayram sevinci yaşıyor

'Bu sözler ağzımdan değil kalbimden çıktı'

TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması sonuçlandı

TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması sonuçlandı
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gönülleri fetheden 15 yaşındaki Muhammed, imam olmak istiyor

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gönülleri fetheden 15 yaşındaki Muhammed, imam olmak istiyor
TRT'nin 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Kadir Gecesi'nde yayınlanacak

TRT'nin 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Kadir Gecesi'nde yayınlanacak