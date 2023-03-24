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Kültür

"40. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı" 31 Mart'ta başlayacak

Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından düzenlenen "40. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı", 31 Mart'ta kitapseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
"40. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı" 31 Mart'ta başlayacak

İstanbul

Üç farklı bölgede 17 Nisan'a kadar devam edecek fuarlarda, 150'den fazla yayınevinin binlerce kitabı yer alacak.

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii, İstanbul'da ise Büyük Çamlıca Cami ile Fatih Camisi'nde gerçekleşecek fuarlarda, söyleşi ve imza günlerinin yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklere de yer verilecek.

İlim, edebiyat, tarih, kültür ve sanat, aile, genç ve çocuk gibi birçok başlıkta kitabın yer alacağı fuarda, çocuklara özel etkinlikler de yapılacak.

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