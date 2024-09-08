TDV'nin "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasıyla 469 kütüphaneye destek
Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasıyla 469 kütüphaneye 101 bin 930 kitap desteği sağladı.
Ankara
"Dünya Okuma Yazma Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yapan TDV Genel Müdürü İzani Turan, İslam dininin okumaya, ilme ve ilim öğretene büyük önem verdiğini belirtti.
Okumanın, insanın hayata bakış açısını zenginleştirmenin yegane yolu olduğunu belirten Turan, "Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in ilk emri 'Oku' olmuştur. Vakfımız da bu anlamda başarılı çalışmalar gerçekleştirmektedir." ifadesini kullandı.
Turan, TDV tarafından yürütülen "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasıyla okullarda eğitim gören öğrencilere, üniversitelere, Kur'an kurslarına, ihtiyaç duyulan kütüphanelere, gençlik ve kültür merkezlerine, cezaevlerine, İslam ile yeni tanışan ve bilinçlenmek isteyen bireylere, araştırmacılara, STK'lere, kurum ve kuruluşlara kitap ulaştırmak ve her yaş grubuna okuma bilinci ve alışkanlığı kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.
Eğitimi daima öncelediklerine dikkati çeken Turan, 2022'de hayata geçirilen "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasının her geçen gün artan ilgi ve destekle sürdüğünü ifade etti.
Kampanyayla 469 kütüphaneye toplam 101 bin 930 kitap desteği sağlandığını bildiren Turan, çocuklar, gençler ve aileler için kitaplar, din eğitimi ve kültür eserleri, ilahiyat temel eserleri, yabancı dillerde yayınlar ve irşat yayınları gibi çeşitli kategorilerdeki eserlerin, herkesin faydalanabileceği kapsamlı setler içerdiğini aktardı.
Açıklamada, kampanyaya destek vermek isteyenlerin "KİTAP" yazıp 5601'e kısa mesaj göndererek 25 lira ya da "bagis.tdv.org" adresinden istedikleri miktarda bağış yapabilecekleri kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.