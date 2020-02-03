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Dünya

Slovenya'nın minareli tek camisi haziranda ibadete açılacak

Temeli 2013'te atılan Ljubljana Camisi ve İslam Kültür Merkezinin inşası tamamlandı.

Bedrudın Brljavac,Kayhan Gül   | 03.02.2020
Slovenya'nın minareli tek camisi haziranda ibadete açılacak Fotoğraf: Ales Beno/AA

Ljubljana

Slovenya'nın minareli tek camisi Haziran'da ibadete açılacak

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da inşa edilen ve ülkedeki minareli tek cami olma özelliği taşıyan Ljubljana Camisi ve İslam Kültür Merkezi haziranda ibadete açılacak. Temeli 2013'te atılan ve modern mimarisiyle dikkat çeken camideki çalışmalar tamamlandı.Aynı zamanda başkentteki ilk ve tek cami olan Ljubljana Camisi, Kabe'den esinlenilerek yapılan gövdesi, 40 metre uzunluğundaki minaresi ve Bosna Hersek'in eski konaklarını andıran dış cephesiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. ( Ales Beno - Anadolu Ajansı )

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da inşa edilen ve ülkedeki minareli tek cami olma özelliği taşıyan Ljubljana Camisi ve İslam Kültür Merkezi haziranda ibadete açılacak.

Temeli 2013'te atılan ve modern mimarisiyle dikkat çeken camideki çalışmalar tamamlandı.

Aynı zamanda başkentteki ilk ve tek cami olan Ljubljana Camisi, Kabe'den esinlenilerek yapılan gövdesi, 40 metre uzunluğundaki minaresi ve Bosna Hersek'in eski konaklarını andıran dış cephesiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Slovenya İslam Birliği Genel Sekreteri Nevzet Poric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 13 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen külliyenin inşasının tamamlandığını ve resmi açılışın haziranda yapılacağını söyledi.

Caminin yaklaşık 10 gün sonra kullanıma açılacağını dile getiren Poric, "Her şey tamamlandı. Dolayısıyla camiyi kullanıma açabiliriz. 50 yıl bu camiyi bekledik ve sonunda ona kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Ljubljana'da cami yapılmasına dair ilk girişim 1969 yılında başlatılmış ancak sonuç alınamamıştı. Slovenya İslam Birliği, 2008 yılında caminin inşa edileceği arsayı satın almış, 2013 yılında ise caminin temeli atılmıştı.

1400 kişi kapasitesi bulunan caminin inşası, yaklaşık 34 milyon avroya mal oldu.

Katar'ın desteğiyle inşa edilen caminin yapımında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) da önemli katkılar sağladı.

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Slovenya'nın minareli tek camisi haziranda ibadete açılacak

Slovenya'nın minareli tek camisi haziranda ibadete açılacak