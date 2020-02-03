Euro
6.62
Dolar
5.98
BIST 100
119,242.80
Altın
1,578.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DEİK İş Konseyi toplantısı - Kiev
logo
Dünya

Zelenskiy: Rusya’da hapisteki Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya’da hapisteki Kırım Tatarları dahil Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz." dedi.

Emre Gürkan Abay,Ali Cura   | 03.02.2020
Zelenskiy: Rusya’da hapisteki Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Kiev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki ülke arasında bazı anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, "İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum." dedi.

Türkiye-Ukrayna ilişkilerine değinen Zelenskiy, "Askeri-mali iş birliği anlaşması sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarından yardım alacak. Bunun için minnettarız." diye konuştu.

Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Rusya’da hapisteki Kırım Tatarları dahil Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz."

Zelenskiy, Ukrayna'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin, "Bu mevzu uzun zamandır iki ülkenin gündeminde. Bugün meselenin ayrıntılarını öğrendim." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'daki FETÖ yapılanması hakkında, "Bu konuda farklı isimler var ve bugün Güvenlik Servisi Başkanımıza bütün belgeleri iletmiş oldum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü
20 soruda yeni koronavirüs salgını

Benzer haberler

Zelenskiy: Rusya’da hapisteki Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz

Zelenskiy: Rusya’da hapisteki Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'deki gelişmeler altından kalkılamaz bir duruma geldi

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı

Pompeo: Ukrayna'nın NATO'ya üye olma yönündeki girişimlerini destekliyoruz

Pompeo: Ukrayna'nın NATO'ya üye olma yönündeki girişimlerini destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Kılıç'ın cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Kılıç'ın cezasını kaldırdı
Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı