Zelenskiy: Rusya’da hapisteki Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya’da hapisteki Kırım Tatarları dahil Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz." dedi.
Kiev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki ülke arasında bazı anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, "İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum." dedi.
Türkiye-Ukrayna ilişkilerine değinen Zelenskiy, "Askeri-mali iş birliği anlaşması sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarından yardım alacak. Bunun için minnettarız." diye konuştu.
Zelenskiy, şöyle devam etti:
"Rusya’da hapisteki Kırım Tatarları dahil Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz."
Zelenskiy, Ukrayna'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin, "Bu mevzu uzun zamandır iki ülkenin gündeminde. Bugün meselenin ayrıntılarını öğrendim." dedi.
Zelenskiy, Ukrayna'daki FETÖ yapılanması hakkında, "Bu konuda farklı isimler var ve bugün Güvenlik Servisi Başkanımıza bütün belgeleri iletmiş oldum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.