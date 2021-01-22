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Komandolardan kar motoru ile 'muharebe düzeni' eğitimi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 9. Komando Tugay Komutanlığınca kar motoru ile muharebe düzeni eğitimi icra edildi.

Buket Güven   | 22.01.2021
Komandolardan kar motoru ile 'muharebe düzeni' eğitimi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 9'uncu Komando Tugay Komutanlığınca kar motoru ile muharebe düzeni eğitimi icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Güçlü, hazır ve kararlı... Kahraman komandolarımız eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan 9'uncu Komando Tugay Komutanlığınca, kar motoru ile muharebe düzeni eğitimi icra edildi." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, eğitim faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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