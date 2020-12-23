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KKTC Başbakanı Saner Anıtkabir'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Murat Özgür Güvendik   | 23.12.2020
KKTC Başbakanı Saner Anıtkabir'i ziyaret etti Fotoğraf: Özge Elif Kızıl / AA

Ankara

Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Saner, beraberindeki heyetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saner, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

KKTC Başbakanı Saner deftere şu ifadeleri yazdı:

"Sizin ilke ve devrimleriniz ışığında ilerleyen Kıbrıs Türk halkı daima ideolojinizi en değerli rehberimiz olarak kabul etmiştir. Türk ulusu için ortaya koyduğunuz vizyoner görüşleriniz, değerli şahsınızdan aldığımız şevk ve ilhamla 'Yurtta sulh cihanda sulh' şiarıyla gösterdiğiniz yolda ilerlemeye devam etmekteyiz. Bugün bizlere düşen görev, düşünceleriniz ve rehberliğinizle ülkemizi daima daha ileri noktalara taşımak, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti iş birliği ve dayanışması ile halkımızı daha güzel günlere kavuşturmaktır. Üstlenmiş olduğumuz bu kutsal görevde, ülkemiz, vatanımız, devletimiz ve bayrağımız için her zaman çok çalışacağıma dair sizin manevi huzurunuzda söz veriyorum. Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Aziz ruhunuz şad olsun."


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