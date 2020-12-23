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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Saner'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 30 dakika sürdü.

Mehmet Tosun   | 23.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Saner'i kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 30 dakika sürdü.

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