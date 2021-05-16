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Kırıkkale'de şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Kırıkkale'de kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ev ve işyerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve bir reklam tabelası eğildi.

Muhammet Fatih Gökmen   | 16.05.2021
Kırıkkale'de şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi Fotoğraf: Halil İbrahim İdik/AA

Kırıkkale

Kırıkkale'de ikindi vakti ilk olarak toz fırtınası oluştu, ardından devam eden şiddetli fırtına nedeniyle Kaletepe Mahallesi'nde bir inşaatın çatısı uçtu.


Uçan çatı, sokaktaki bazı ev ve araçlara zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sokakta önlem aldı.

Evi zarar gören vatandaşlardan Dönüş Onuş, AA muhabirine, fırtına çıkınca çatının uçtuğunu söyledi.

İlk başta kendi evlerinin çatısının uçtuğunu zannettiklerini anlatan Onuş, "Baktığımızda bir inşaatın çatısı uçmuş. Evimizde ve arabamda zarar var. Her şey bir anda oldu." dedi.

Eski Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin çatısı da fırtına nedeniyle uçtu.

Kent merkezindeki bazı bölgelerde ise ağaçlar devrildi.

Millet Bulvarı'nda bulunan bir reklam tabelası da şiddetli fırtına nedeniyle zarar gördü.

Polis ekiplerince bulvarın trafiğe kapatılmasının ardından Kırıkkale Belediyesi ekipleri, vinç yardımıyla tabelayı sökmek için çalışma başlattı.

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