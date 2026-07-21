Senegal, eski Cumhurbaşkanı Sall'ın BM Genel Sekreterliği adaylığını resmen destekleyecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 17 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Faye'nin selefi Sall'ı cumhurbaşkanlığı sarayında kabul ettiği hatırlatılarak, görüşmede, Sall'ın BM Genel Sekreterliği adaylığının ele alındığı belirtildi.

Görüşmenin ardından Faye'nin, Senegal'in Sall'ın BM Genel Sekreterliği adaylığını tam olarak desteklemesine karar verdiği aktarılan açıklamada, hükümet ile Senegal'in diplomatik temsilciliklerine, adaylığın BM üyesi ülkeler nezdinde tanıtılması ve desteklenmesi için seferber olma talimatı verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Faye'nin, tüm toplumsal kesimlere de "artık Afrika'nın ve daha etkin bir çok taraflılığın hizmetinde Senegal'in adaylığı" olarak nitelendirilen bu girişime destek verme çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Görevini Nisan 2024'te Faye'ye devrettikten sonra ilk kez Dakar'a gelen Sall, BM Genel Sekreterliği adaylığı kapsamında yürüttüğü diplomatik temaslar çerçevesinde 17 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Faye tarafından kabul edilmişti.

Görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yerine geçmek isteyen Sall'ın adaylığı ilk olarak mart ayında Afrika Birliği dönem başkanlığını yürüten Burundi tarafından duyurulmuştu.

Ancak Senegal, o dönemde yaptığı açıklamada adaylığın hükümetin bilgisi ve onayı dışında ilan edildiğini belirterek sürece mesafe koymuş, adaylığı hiçbir aşamada desteklemediğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Faye ile Başbakan Ousmane Sonko'nun birlikte görev yaptığı dönemde, Sonko ile eski Cumhurbaşkanı Sall arasında karşılıklı sert açıklamalar ve siyasi gerilim yaşanmıştı.

Sonko'nun mayıs ayında görevden ayrılmasının ardından Cumhurbaşkanı Faye'nin açıkladığı destek kararı, Dakar yönetiminin, Sall'ın BM Genel Sekreterliği adaylığına ilişkin yaklaşımında yeni bir döneme girildiğini gösteriyor.