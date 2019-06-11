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'Karamollaoğlu'nun pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir'

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karamollaoğlu adına 10 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Orhan Onur Gemici   | 11.06.2019
'Karamollaoğlu'nun pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir'

Ankara

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na verilen diplomatik pasaportunun aktif olduğu bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018-10 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

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