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İzmir-Manisa kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Manisa-İzmir kara yolu kent merkezi çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan İzmir-Manisa kara yolu, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Ahmet Bayram   | 11.06.2019
İzmir-Manisa kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Manisa

Manisa kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkili olduğu Manisa-İzmir kara yolu Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde meydana gelen heyelanın ardından istinat duvarı çöktü.

Dağdan inen kaya parçaları ve toprak, İzmir'den Manisa istikametine giden yolun kapanmasına neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolda, Manisa yönünde Sabuncubeli Tünelleri'nden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

Manisa'dan İzmir yönüne ise ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yol her iki yönde kontrollü olarak trafiğe açıldı. 

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