Başkentte yağan dolu ekili arazilere zarar verdi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan dolu tarım arazilerinde hasara neden oldu, Beypazarı'nda etkili olan yağışta ise bazı evleri su bastı.
Ankara
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kısa süren ancak etkili olan dolu, özellikle Akkuzulu Mahallesi'ndeki domates, biber, fasulye bahçeleri ile arpa ve buğday tarlalarındaki ekinlere zarar verdi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarla ve bahçeleri zarar gören üreticileri ziyaret edip "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Demirbaş, yağışın yaklaşık 20 dakika sürdüğünü ancak büyük zararlara neden olduğunu söyledi.
"Yaklaşık 2 bin ile 3 bin dekar alanında hasar meydana geldi"
Özellikle Akkuzulu Mahallesi'nin geçim kaynağının sebze üretimi olduğunu dile getiren Demirbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlçemizin Akkuzulu Mahallesi'nde yaklaşık 7 bin dekar alanda sebze üretimi yapılmaktadır. Bunun yaklaşık 2 bin ile 3 bin dekar alanında hasar meydana geldi. Biz de çiftçilerimize hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de hasarı yerinde görmek için buraya geldik. Yeni dikilen fideler var ve hepsi hasar görmüş durumdalar. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün ekipleri hasar tespit çalışmalarını yapacak."
Üretici Harun Çakırgöz, dolunun neden olduğu zararı gidermek için yetkililerden destek beklediklerini söyledi.
Hasar tespit çalışmalarına başlandı
Mahalle Muhtarı Halil Kökmen de zararın özellikle sebze, arpa ve buğday tarlalarında olduğunu belirterek, "Fındık büyüklüğündeki dolu ekili sebze tarlalarını bitirdi. Vatandaşın ekili arpa ve buğday tarlalarında büyük hasar oluştu. Bu ürünlerin yapraklarını ve fideleri kıran dolu nedeniyle üreticimiz mağdur oldu." ifadesini kullandı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışmalarına başladı.
Beypazarı'nda bazı evleri su bastı
Beypazarı ilçesinde de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu bir süre sonra şiddetini artırdı.
Cadde ve sokaklarda biriken sular taşarak ilçenin Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesindeki TOKİ konutları, Akyazı Kooperatifi, Karanfil Sitesi'nde zemin ve bodrum kattaki bazı dairelere doldu.
Su baskını sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Nallıhan ve Güdül ilçelerinden bölgeye gelen ekipler, su tahliyesi işlemine başladı.
Ekipler ile eşyası sular altında kalan mağdur vatandaşların evlerini temizleme ve su tahliye çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.