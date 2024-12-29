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Ankara'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Muhammed Nuri Erdoğan, Buğrahan Ayhan  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Ankara'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Sokak'ta atık deposu olarak kullanılan binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürdü.

Bina sahiplerinden Yakup Çelik, yaptığı açıklamada, zemin katta çıkan yangına itfaiyenin gelmesiyle hemen müdahale edildiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybı veya mal kaybı yok ama çöp yığıntısı yandı." dedi.

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Ankara'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

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