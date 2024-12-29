Dolar
35.08
Euro
36.59
Altın
2,621.61
ETH/USDT
3,355.30
BTC/USDT
93,926.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Amasya'da etkili olan sis güzel bir görsel ortaya çıkardı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yağmur sonrası etkili olan sis, güzel görüntüler ortaya çıkmasına sebep oldu.

Cihan Okur  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Amasya'da etkili olan sis güzel bir görsel ortaya çıkardı

Amasya

Yağışın ardından ortaya çıkan sis bir süre sonra ilçe merkezinin üzerini kapladı.

Sis, ilçenin yüksek kesimindeki Dereli Yaylası'ndan bakıldığında güzel bir görsel ortaya çıkardı.

Vatandaşlardan Bedrettin Oral, "Yağmur sonrası kent sisten görünmüyordu, adeta denizi andırıyordu. Harika bir görüntü vardı, kentin üstünü sis kaplamıştı. Ben de bu güzelliği görünce telefonu elime alıp birkaç kare fotoğraf çektim." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ülkemizi terörün her türlüsünden arındıracağız
"İnsanlık İttifakı" 1 Ocak'taki "Büyük Buluşma" öncesi Gazze için farkındalık çalışması başlattı
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Güney Kore'de uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Ankara'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Amasya'da etkili olan sis güzel bir görsel ortaya çıkardı

Amasya'da etkili olan sis güzel bir görsel ortaya çıkardı

Ardahan'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde sis etkili oldu

Sisle kaplanan Ilgaz Dağı etekleri havadan görüntülendi

Sisle kaplanan Ilgaz Dağı etekleri havadan görüntülendi
Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü "Ulusal Kriminal Büro" tarafından incelendi

Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü "Ulusal Kriminal Büro" tarafından incelendi

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sis hakim oldu

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sis hakim oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet