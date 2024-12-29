Dolar
35.08
Euro
36.59
Altın
2,621.61
ETH/USDT
3,370.10
BTC/USDT
94,519.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor.

Gökhan Çalı  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar gören kent merkezindeki binaların yıkım işlemine ekiplerce devam ediliyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı Yamaçtepe Mahallesi'ndeki 10 katlı Zümrüt Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı.

Çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Güney Kore'de uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Ankara'da 2 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
MSB'den 2024'teki faaliyetlerine yönelik paylaşım
Yılbaşında yurt genelinde yağış beklenmiyor

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Tarihi Sinop Kalesi, üzerindeki "kalekondu"lardan kurtarılacak

Türkiye, dağ bisikleti yarışlarında olimpiyat madalyası hedefliyor

Robot olimpiyatlarında dünya birincisi olan depremzede öğrenciler, tüm kategorilerde şampiyonluk hedefliyor

Robot olimpiyatlarında dünya birincisi olan depremzede öğrenciler, tüm kategorilerde şampiyonluk hedefliyor
Bursa'da deprem riskine karşı sıvılaşma alanları tespit ediliyor

Bursa'da deprem riskine karşı sıvılaşma alanları tespit ediliyor
Edirne'deki şehir stadyumunun yerine kent meydanı yapılacak

Edirne'deki şehir stadyumunun yerine kent meydanı yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet