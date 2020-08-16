Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesini dijitalleştirdi
İçişleri Bakanı Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2017'den bugüne kadar 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesinin dijitalleştirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçmişi kayıt altına almanın tarihe ve geleceğe not düşmek olduğunu belirterek, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2017'den bugüne kadar 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesinin dijital ortama alındığını kaydetti.
Geçmişi kayıt altına almak, tarihe ve geleceğe not düşmektir...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 16, 2020
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzce;
2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣ yılından bugüne
3️⃣6️⃣5️⃣.9️⃣7️⃣1️⃣.7️⃣0️⃣4️⃣
arşiv belgesi dijitalleştirildi.
Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz 👏 @TCNufus pic.twitter.com/FrH7iD4YnQ
Soylu, çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.