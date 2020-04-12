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Türkiye

Karadeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Karadeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan,Fırat Taşdemir   | 12.04.2020
Karadeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Karadeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 

Depremin, Bartın'ın Amasra ilçesine 182 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydan geldi. 

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 05.23'te Hoy'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,75 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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