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Gündem, Asrın felaketi

Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adana'da depremzedeler için başlatılan konutların inşası sürüyor.

Eren Bozkurt  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor Fotoğraf: Eren Bozkurt / AA

Adana

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, merkez Çukurova ilçesindeki Şambayadı ile Sarıçam ilçesindeki Buruk mahallelerinde başlanan konutların inşası devam ediyor.

İlk etapta 2 bin 200 konutun yapılmasının planlandığı kentte, çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülüyor.

Şambayadı ve Buruk mahallelerinin yanı sıra Ceyhan ilçesinde de konut yapılması planlanıyor.

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Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor

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