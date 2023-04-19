Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adana'da depremzedeler için başlatılan konutların inşası sürüyor.
Adana
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, merkez Çukurova ilçesindeki Şambayadı ile Sarıçam ilçesindeki Buruk mahallelerinde başlanan konutların inşası devam ediyor.
İlk etapta 2 bin 200 konutun yapılmasının planlandığı kentte, çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülüyor.
Şambayadı ve Buruk mahallelerinin yanı sıra Ceyhan ilçesinde de konut yapılması planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.