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Gündem, Asrın felaketi

Afşin'de katlanabilir konteyner kurulumu başladı

Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, katlanabilir konteynerler kuruluyor.

Sinan Doruk  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Afşin'de katlanabilir konteyner kurulumu başladı Fotoğraf: Sinan Doruk / AA

Kahramanmaraş

Anzorey Mahallesi'nde evleri ağır hasar alan depremzedelerin barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar kapsamında katlanabilir konteynerlerin kurulumu Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılıyor.

Mahalle Muhtarı Önder Kuşçu, AA muhabirine, Afşin bölgesinde ilk defa Anzorey Mahallesi'nde kurulumuna başlanılan katlanabilir konteynerlerin özelliği nedeniyle büyük kolaylık sağladığını belirtti.

Depremler nedeniyle mahalledeki birçok evin ağır hasar aldığını ifade eden Kuşçu, "Mahallemize gelen pratik konteynerlerimizi kuruyoruz. AFAD tarafından gönderilen konteynerler jandarma ekiplerimizin nezaretinde evleri ağır hasar alan vatandaşlarımızın arazilerine kuruluyor. Özellikle yaşlı ve hasta olan depremzedelerimize öncelik veriyoruz. Bu konteynerlerin buraya gönderilmesinde emekleri bulunan ilgililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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