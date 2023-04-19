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Gündem, Ramazan 2023

Sultanahmet Camii Ramazan Bayramı'nın ilk günü ibadete açılacak

Restorasyonu 2018'den beri devam eden Sultanahmet Camii, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak.

Salih Şeref  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Sultanahmet Camii Ramazan Bayramı'nın ilk günü ibadete açılacak Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Cami, 21 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cemaat ile buluşacak.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, hazırlıkları devam eden caminin restorasyon sürecini AA muhabirine anlattı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyonu devam eden camileri ilkesel olarak ibadete ve ziyarete kapatmadığını söyleyen Çelebi, "Sultanahmet Camii'nde de 5 yıl boyunca sadece 5 ay kadar kapalı kalma durumu oldu. Bunun sebebi de camiinin içerisine kurulan ve sonra sökülen çelik platformdan dolayı. Onun dışındaki zamanda, sınırlı kapasite de olsa hizmet vermeye devam edildi." dedi.

Çelebi, restorasyon süreçlerinde öncelikli olarak yapıların güvenliği ile statiğine baktıklarını aktararak, "Sultanahmet Camii'nin yarınlara ulaştırılması ve deprem güvenliği açısından beton duvarların bütün kontrollerini, zemin etütlerini ve minarenin statik kontrollerini yaptık. 3 minaremizde bir sıkıntı tespit edildi. Hızlı bir şekilde onaylı kurul projelerini alarak, bu minarelerin taşları tek tek sökülüp uygun bakım ve onarımları yapıldı. Tekrar aynı şekilde uygun yöntemle minare kurum işlemleri tamamlandı." diye konuştu.

İç mekan çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Çelebi, şöyle devam etti:

"1200 metrekarelik bu alanı önce çelik ayaklarla, çelik profillerle kapattık. Daha sonra bunun üstündeki çalışmalarımız, kubbede kalem işleri, altın varak işlemleri, taş temizliği, pencerelerdeki detaylar, çimentodan arındırma işlemleri şeklinde devam etti. Cami içerisinde tüm aydınlatma ve elektrik aksamlarının hepsini değiştirdik. İçeride bulunan tüm avizeleri tek tek sökerek, kendi laboratuvarlarımızda, bakım, onarımlarını yaptık. Ortada bulunan büyük avizede, temizlik esnasında 1835 damgasına rastladık ki bu, avizelerin 2. Mahmut döneminde yapıldığını bize gösteriyor. Yine caminin üzerini kaplayan yarım kubbesi, çevre kubbesi ve ana kubbenin üzerindeki tüm kaplama örtülerinin hepsini değiştirdik. Sultanahmet Camii mimarı Sedefkar Mehmet Ağa aynı zamanda camideki ahşap işlerin, kepenklerin ustalığını yapmış. Bunların da marangozhanemizde tüm bakım, onarımlarını tamamladık. Daha sonra avlulu revakta, yaklaşık 5 bin tane mermer blok, tek tek numaralandırarak yerlerinden kaldırıp, uygun durumu getirilip, işlemleri yapıldıktan sonra yerlerine yerleştirildi."

Hayrullah Çelebi, Sultanahmet Camii'yi tarihi açıdan önemli kılan özelliklerden birisinin de çinileri olduğuna değinerek, "İçerisinde 20 bini aşkın özgün İznik çinilerini barındırmakta. Bunların tüm bakımları yapıldı. İnşallah bir dahaki restorasyonuna kadar Sultanahmet Camii kapanmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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