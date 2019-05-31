Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 6 Haziran'da
Fenerbahçe ve Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü yapılacak.
İstanbul
Fenerbahçe Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü yapılacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine, kulüp yöneticileri, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.
Beşiktaş
Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü yapılacak.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restaurant'ta saat 11.00'de gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.