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Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 6 Haziran'da

Fenerbahçe ve Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Ercan Çakar   | 31.05.2019
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 6 Haziran'da

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine, kulüp yöneticileri, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restaurant'ta saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

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