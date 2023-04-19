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"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" başlıyor

TRT'nin bu yıl dokuzuncusunu düzenleyeceği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın güncellenen kategorileri, katılım şartları ve yarışma takvimi açıklandı.

Zeynep Rakipoğlu  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" başlıyor

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yayıncılığın öncüsü TRT, sahip olduğu değerleri ve birikimi gençlerle paylaşıp hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyor. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması maratonu başlıyor.

Yarışmanın başlangıcını TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı sosyal medya hesabından, "İletişime gönül vermiş kıymetli genç meslektaşlarım, 2023 TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması başlıyor. Dünyanın merkezi iletişim, iletişimin merkezi anlamdır. Anlamın ve anlatmanın her alanında nitelikli, yenilikçi ve özgün eserlerinizi bekliyoruz." paylaşımıyla duyurdu.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 4 ana, 13 alt kategoride eserleri bekliyor. Yarışmaya ön lisans ve lisans eğitimi devam eden öğrencilerin yanı sıra bu yıl lisansüstü öğrencileri de katılabilecek.

"İletişim kampanyası" kategorisinin teması "Yüzüncü Yılda Türkiye"

Tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık yarışmada gençler, hazırladıkları eserlerle istedikleri kategorilerde yarışmaya katılabilecek.

Yarışmaya "görsel yayıncılık", "radyo yayıncılığı", "dijital yayıncılık" ve "iletişim kampanyası" alanlarında ve 13 farklı alt kategoride katılma imkanı bulunuyor.

Yarışmanın 4 ana kategorisinden biri olan "İletişim Kampanyası" kategorisinde bu yılın teması "Yüzüncü Yılda Türkiye" olarak belirlendi.

Güncellenen kategoriler, katılım şartları ve yarışma takvimine ilişkin detaylı bilgiye "trtgeleceginiletisimcileri.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Yarışma takvimi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası yaşanan zor günler nedeniyle bu yıl yarışma takvimi geçen yıllardan farklı işleyecek.

Yarışmaya 7 Ağustos'a kadar başvuru yapılacak. Öğrenciler, 27 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında başvuru sistemine giriş yaparak eserlerini yükleyebilecek.

Yarışmayla geleceğin medyasını şekillendirecek gençleri daha yaratıcı, farklı, kaliteli içerik üretmeye teşvik etmek, özgün düşünceleri ödüllendirmek ve gençleri nitelikli ürünler ortaya çıkarmak konusunda desteklemek amaçlanıyor.

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