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İstanbul Valiliğinden Ayasofya-i Kebir Camii için "bayram hazırlığı" açıklaması

İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıkları nedeniyle yarın saat 23.00'ten 21 Nisan Cuma saat 04.00'e kadar ibadet ve ziyaretlere ara verileceğini bildirdi.

Zeynep Rakipoğlu  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
İstanbul Valiliğinden Ayasofya-i Kebir Camii için "bayram hazırlığı" açıklaması

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıklarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılacak genel temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan Perşembe (arife) günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir. Göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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