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Türkiye

Sessizliğinin hakim olduğu Ankara'nın cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Başkentte, Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan meydan, cadde ve sokaklar gece saatlerinde havadan görüntülendi.

Aykut Karadağ   | 12.04.2020
Sessizliğinin hakim olduğu Ankara'nın cadde ve sokakları havadan görüntülendi Fotoğraf: Fatih Başaran /AA

Ankara

Sessizliğinin hakim olduğu Ankara'nın cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Başkentte, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Ankara'nın boş kalan meydan, cadde ve sokakları gece saatlerinde havadan görüntüledi. ( Fatih Başaran - Anadolu Ajansı )

Başkentte, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Ankara'nın boş kalan meydan, cadde ve sokakları gece saatlerinde havadan görüntüledi.

Kentin en işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Anadolu Meydanı, Ulus Meydanı, Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile ana arterler ve sokaklar sessizliğe büründü.

Boşalan meydan, ana cadde ve sokaklarda sadece uygulama yapan polis ekiplerinin olduğu drone kamerası tarafından görüntülendi.

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