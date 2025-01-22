Dolar
35.63
Euro
37.15
Altın
2,745.40
ETH/USDT
3,337.80
BTC/USDT
106,101.00
BIST 100
9,999.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Denizi'nde meydana gelen ve Çanakkale başta olmak üzere, çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti.

Ahmet Buğra Olaç  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ege Denizi'nde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Kurtulmuş, "Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da kontrolden çıkan metrobüs 4 otomobile çarptı
Dünyadan Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajları
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının 149 sanığı yeniden yargılanacak

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı

Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Tayvan'daki depremde yaralı sayısı 26'ya çıktı

Adıyaman'da afetzedeler için yapılan binaların inşası sürüyor

Adıyaman'da afetzedeler için yapılan binaların inşası sürüyor
Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'da son 30 yılda doğal afetlere bağlı hastalıklar, 5 bin 400'den fazla can kaybına yol açtı

Japonya'da son 30 yılda doğal afetlere bağlı hastalıklar, 5 bin 400'den fazla can kaybına yol açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet