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Kar yağışı ile şehirler beyaza büründü

Yurtta etkili olan kar yağışı sonrası, Sivas, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri'de kent merkezleri beyaz örtüyle kaplandı. Sivas'ta 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Serhat Zafer,Behçet Alkan,Hamza Tav,Ömer Ertuğrul,Tunahan Akgün   | 05.12.2019
Kar yağışı ile şehirler beyaza büründü Fotoğraf: Mesut Davarcı / AA

Niğde

Sivas, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri'de dün gece başlayan ve bugün de aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezleri beyaza büründü.

Sivas'ta dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Akıncılar'da 6, Suşehri'nde 13, Şarkışla'da 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kent merkezinde ve bazı ilçelerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Dün öğlen başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza bürünürken, karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Niğde

Niğde genelinde gece saatlerden itibaren kar yağışı etkili oldu. Mevsimin ilk karının düşmesiyle kent merkezi de beyaza büründü.

Belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları, çarşı esnafı da iş yerlerinin önlerini temizledi. Niğde genelinde, kar yağışı aralıklarla devam ederken, karayollarında ulaşım açısından bir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

Yozgat

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Mevsimin ilk karı kenti beyaza bürüdü, karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar kalınlığı şehir merkezinde 4 santimetre ölçülürken gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu.

Vatandaşlardan Cengiz Kaplan, eskiden bu günlerde 2 metreye yakın kar yağdığını belirterek "Kar iyi oldu ama fazla yağmadı. Şu anda ayaz var, hava çok soğuk." dedi.

Esnaf da kuşlar için uygun yerlere yem bıraktı.

Nevşehir

Nevşehir'de gece geç saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından oluşturulan karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından yoğun olarak kullanılan güzergahlardaki kaldırım ve yollarda temizlik çalışması yaptı. Buzlanma riski bulunan alanlara tuz atan ekipler, çeşitli park ve bahçelere daha önce yerleştirilen kuş yuvalarına da yem bıraktı.

Yükseklerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yağışının öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kayseri

Kayseri'de kent merkezi ve yüksek kesimlerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kent merkezi de beyaza büründü. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 21 santimetre ölçüldü.

Kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kara yollarında ulaşım açısından bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

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