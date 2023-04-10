Dolar
19.26
Euro
21.00
Altın
2,002.06
ETH/USDT
1,857.50
BTC/USDT
28,319.00
BIST 100
5,044.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da TCG Anadolu Gemisi'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Töreni'nde konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul’da AK Parti 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Açılış programında konuşuyor.
logo
Gündem

Kars ilkbaharda kışı yaşıyor

Kars'ta nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, Ömer Tarsuslu  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Kars ilkbaharda kışı yaşıyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Sağanağın yerini kar yağışına bıraktığı kentin birçok noktası gibi Kars-Digor karayolundaki Hanlar Geçidi de beyaza büründü.

Yaban kuşları sulak alanlarda yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar nedeniyle çevre beyaza büründü.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere geçinde etkili olan yoğun kar kışı aratmadı. Karla kaplanan sarıçam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

İlçede göçmen kuşlar da yiyecek ararken görüntülendi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Yağışın ardından sisin etkili olduğu bölgede görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, son günlerde kar yağışının aralıklarla devam ettiğini, 20 santimetreye yakın kar bulunduğunu belirterek yağışların bereketli olmasını diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak
Trakya'dan gelen "enerji timleri" deprem bölgesinde yoğun mesaide
Rize'de 91 afetzede ailenin yeni konutları kura ile belirlendi

Benzer haberler

Kars ilkbaharda kışı yaşıyor

Kars ilkbaharda kışı yaşıyor

Kars'ta kar yağışıyla köyler beyaza büründü

Kars'ta özel harekat polisleri "terör operasyonu tatbikatı" yaptı

Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda yağan karla beyaza büründü

Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda yağan karla beyaza büründü
Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor

Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor
Erzurum, Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar etkili oldu

Erzurum, Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet