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"Olağanüstü kurak" periyodu atlatan Kırıkkale'de çiftçiler ilkbahar yağışlarıyla nefes aldı

Meteorolojik verilere göre Eylül 2022 ile Şubat 2023 arasındaki periyodu "olağanüstü kurak" geçiren Kırıkkale'de hububat eken çiftçiler, ilkbahar yağışlarıyla umutlandı.

Muhammet Fatih Gökmen  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
"Olağanüstü kurak" periyodu atlatan Kırıkkale'de çiftçiler ilkbahar yağışlarıyla nefes aldı Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Eylül 2022 ve Şubat 2023 arasını kapsayan 6 aylık kuraklık haritasına göre, Kırıkkale "olağanüstü kurak" iller arasında yer aldı.

Kuraklık periyodunu mart ve nisandaki yağışlarla geride bırakan Kırıkkale'de, hububat çiftçisinin yüzü güldü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine, Kırıkkale'de yaklaşık 1 milyon 100 bin dekarda buğday, 600 bin dekarda arpa ekildiğini söyledi.

Ekinlerin çıktığı ve çimlendiği dönem olan ekim, kasım ve aralıkta bölgede ciddi kuraklık yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, kuraklığın ocak ve şubatta had safhaya ulaştığını dile getirdi.

Yılmaz, yetersiz yağış nedeniyle hem çimlenmenin hem de kardeşlenmenin gecikmesini düşünerek ekiplerin sahada ürün çıkışlarını izlemeye aldığını dile getirerek, "Mart ve nisandaki yağışlarla çiftçilerimizin de meteorolojik verileri göz önünde bulundurarak gübreleme ve ilaçlama yapmasıyla hububat ekili alanlardaki gelişmelerin normal yönde devam ettiğini tespit ettik." dedi.

Hububatın kardeşlenmenin tamamlandığı dönemde yeterince yağış aldığını vurgulayan Yılmaz, mart ve nisandaki yağışlarla ekili alanların toparlanmaya başladığını ifade etti.

"Buğdayda dekara 300, arpada ise 350 kilogram civarında verim bekliyoruz"

Yılmaz, ilkbahar yağışlarının çiftçiye nefes aldırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bundan sonra herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması halinde buğdayda dekara 300, arpada ise 350 kilogram civarında verim bekliyoruz. 300 bin ton üzerinde buğday rekoltesi bekliyoruz. Özellikle mart ve nisan ayındaki yağışlar hububatı olumlu yönde etkiledi. Mayısta da uzun yıllar ortalamasında yağış alırsak kuraklık riskiyle karşılaşmayacağız."

Çerikli beldesinde çiftçilik yapan Nuri Gözüyukarı da "Nisan sonu gibi yağışlar devam ederse daha fazla verim alacağımızı düşünüyoruz. Şu anda iyi sayılır. Özellikle mart ve nisan ayı başındaki yağışlar olmasaydı kuraklık söz konusu olabilirdi." diye konuştu.

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